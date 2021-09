Uefa ustavila disciplinski postopek proti »disidentom«

Disciplinska komisija Evropske nogometne zveze (Uefa) je sinoči ustavila disciplinski postopek proti klubom, ki so bili vpleteni v ustanovitev superlige. Postopki proti Barceloni, Real Madridu in Juventusu so nični, kot da ne bi bili nikoli odprti. Odločbo, da mora Uefa zaustaviti postopek, je minuli teden sprejelo madridsko sodišče.

Gre za zadnje poglavje v aferi, ki je spomladi povzročila veliko ogorčenja med navijači in nogometnimi navdušenci. Omenjeni trije klubi, Real Madrid, Barcelona in Juventus, so bili med 12 predlagatelji za ustanovitev elitne superlige. Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Milan, Inter in Atletico Madrid so hitro odstopili od projekta.