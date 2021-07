»Ukraina in Finska nista boljši od Slovenije, toda ...«

Počitniško zagorel obraz. Psihično odpočit. Nestrpno pripravljen na nov življenjski izziv. Otroške sanje so se mu izpolnile: igral bo v italijanski Serie A.

Slovenski reprezentant in vezist Domen Črnigoj se je konec maja veselil napredovanja v A-ligo, ko je njegova Venezia v finalu končnice B-lige premagala Cittadello. »Pravzaprav je bila povratna tekma v Benetkah prava drama, saj smo izenačili šele v 93. minuti,« se tistega dne na stadionu Pier Luigi Penzo sredi beneške lagune spominja še ne 26-letni Škofjot, ki je Venezio (slednja se je v najvišjo italijansko ligo vrnila po 19 letih) okrepil konec lanskega poletja (podpisal je triletno pogodbo). »Letošnja je bila ena najboljših sezon v moji karieri. Napredovali smo v A-ligo. Spet sem oblekel dres slovenske reprezentance. Izenačil sem svojo najboljšo strelsko sezono. Pred tem sem skoraj eno sezono taval brez kluba in nisem veliko treniral,« je ocenil Črnigoj, ki je vezan na Trst, saj ima na tej strani meje sorodnike.

Ali ste se hitro udomačili v Benetkah?

Mi ni bilo težko. Jezik ni težava, saj dobro obvladam italijanščino. V primerjavi s prejšnjimi odhodi v tujino mi je bilo tokrat lažje. Od vsega začetka so me spoštovali in zaupali vame. Športni direktor Mattia Collauto se je name spomnil še iz časa, ko sem igral za Koper. Opazovali so me, ko sem igral na prijateljskih tekmah proti Udineseju.

Ali je Venezia od vsega začetka ciljala na napredovanje v A-ligo?

Ameriški lastnik beneškega kluba Duncan Leigh Niederauer je bil od vsega začetka zelo ambiciozen in je napovedal, da želi v treh letih napredovati v A-ligo. Sestavil je kvalitetno moštvo, čeprav je marsikdo v to dvomil. Mi smo marljivo trenirali in skozi celotno sezono igrali zelo konstantno.

Kdaj ste v teku sezone začeli verjeti v napredovanje?

Od vsega začetka sem opazil, da je okolje, v katerem treniram, izjemno profesionalno in fantje so zelo talentirani. Pravzaprav nisem veliko vedel o nasprotnikih, a vsi so mi ponavljali, da je B-liga zelo zahtevno prvenstvo. In tako je tudi bilo. Skozi celotno sezono smo bili stalno v zgornjem delu razpredelnice. Ciljali smo na play-off in nato se je zgodilo najlepše.

V A-ligi boste igrali prvič, kajne?

Velja. Od vedno sem si želel igrati v Italiji, saj sem tekme A-lige spremljal že kot otrok. Priprave na novo sezono bomo začeli 12. julija. Prvi dan se bomo zbrali v Mestrah in nato bomo odpotovali na priprave v San Vito al Cadore pred Cortino.

Ali boste letos igrali v Benetkah ali vas zaradi premajhnega stadiona selijo v kako drugo mesto?

Srčno upam, da bomo igrali v Benetkah. Klub urejuje stadion, saj morajo dodati še štiri tisoč mest za gledalce. Sprva so govorili, da bi lahko v uvodnem delu sezone igrali domače tekme v Trstu, a kot kaže, naj bi jih v Ferrari.

Ali ste letos spoznali vse kotičke in znamenitosti Benetk?

Prvič letos nisem imel v ekipi nobenega soigralca iz območja nekdanje Jugoslavije. V glavnem sem se družil z Islandcem, Norvežanom in Avstrijcem. Letošnja sezona je bila zelo čudna, saj se zaradi pandemije nisem veliko premikal. Bil sem zelo previden, saj tako je tudi zahteval klub. Tudi domov sem se vračal zelo poredkoma, čeprav je do Škofij le dve uri avta. Moja punca je stanovala z mano v Mestrah in raje sva se odpravila na kak bližji izlet v Jesolo ali Lignano.

Kako bo nova Serie A?

Recimo, da je nekaj ekip na čisto drugem planetu: Juventus, Inter, Milan, Roma, Napoli. Druge pa so v našem dometu. Če se je uspelo rešiti Spezii, zakaj se ne bi tudi nam? Društvo cilja na miren obstanek. Radoveden sem, ali je res taka razlika med ligama (A in B). Nekateri so mi povedali, da je ni. Da je z nekega vidika celo težja B-liga. V A-ligi delajo razlike individualne kvalitete posameznih igralcev, ki iz pol-šanse zabije gol. To se v B-ligi ne zgodi.

Letos ste spet oblekli dres slovenske izbrane vrste. Kaj je Sloveniji zmanjkalo, da se ni uvrstila na Euro 2020?

Ko moramo nekaj dokazati, takrat zatajimo. Recimo na tekmi proti Makedoniji, ki se je potem uvrstila na evropsko prvenstvo. Ne bi vedel, zakaj. Drugače imamo ekipo, ki je na ravni Hrvaške, ki smo jo premagali, Avstrije, Ukrajine.

Katera reprezentanca vas je najbolj presenetila na Euru 2020?

V prvi vrsti Češka in Danska. Pravzaprav večine nogometašev teh dveh reprezentanc ne poznam, a dokazali so, da so dobri.

Kdo pa vas je razočaral?

Francija in Nemčija, ki pa zelo pomladila ekipo. Žal mi je, da je izpadla Madžarska, ki je igrala dobro. Pa tudi Švica mi je bila simpatična. Ponavadi navijam za slabše reprezentance (se zasmeje).

Kaj pa Italija?

Italijani igrajo vrhunsko. Mislim, da so favoriti v boju za evropski naslov. Španija, proti kateri bo igrala Italija, ima tradicijo, a ta reprezentanca ni na nivoju prejšnjih. Morebitni finale bi lahko bil Italija - Anglija. Angleži, če se prebijejo do finala (sinoči je Anglija igrala četrtfinalno tekmo proti Ukrajini op. av.), naj bi imeli še dodatno prednost domačega igrišča.

Ali vas je kak nogometaš posebej navdušil?

Zanimivi so ti mladi španski nogometaši. Pa Italijan Spinazzola, ki je igral vrhunsko in se je žal na zadnji tekmi poškodoval.

Vrnimo se v domačo Slovenijo. 17. julija se bo začela nova sezona v Prvi ligi. Ali lahko pričakujemo preporod »vašega« Kopra?

V Kopru so veliko vložili v člansko ekipo. Upam, da se bo vse skupaj obrestovalo. Slovenska liga je veliko bolj izenačena, saj ni več tistega Maribora, ki se je vsako leto uvrščal tudi v fazo skupin lige prvakov. Lani je zmagalo Celje, letos Mura. Z dobrim delom bi lahko tudi Koper spet postal slovenski prvak.

Zanima nas še, kako so Italijani izgovarjali vaše ime?

(Smeh). Na vse načine. Slišal sem marsikaj. Pa tudi to, da je Trst v Sloveniji, da še obstaja Jugoslavija in drugo.