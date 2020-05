Umrl je Aldo Nardin, nekdanji vrhunski goriški nogometni vratar

V 73. letu starosti je v Arezzu umrl Aldo Nardin, nekdanji vrhunski goriški nogometni vratar, ki je zlasti v sedemdesetih letih in začetku osemdesetih let preteklega stoletja igral pri več ekipah v italijanski A- in B-ligi ter dve tekmi tudi v mladinski državni reprezentanci. Nastopal je med drugim za Arezzo, Napoli, Varese in Ternano. Za »«azzurre»« je igral 21. aprila 1970 v prijateljski tekmi under 21 v Chiassu proti Švici (Italija je zmagala s 3 :1) ter 7. aprila 1971 v Bergamu z reprezentanco B ligašev proti Bolgariji under 23 (tekma se je zaključila pri rezultatu 0 : 0). Svojo nogometno pot je pri 14. letu začel pri ŠD Juventina, že leto kasneje pa se je preselil v Arezzo, kjer je igral za tamkajšnjo mladinsko ekipo. V rodnem Štandrežu zapušča sestro.