Umrl je človek, ki je ligo NBA spremenil v globalno organizacijo

V Združenih državah Amerike je sinoči v 78. letu starosti umrl nekdanji dolgoletni komisar severnoameriške košarkarske lige David Stern.

Stern je bil četrti komisar lige NBA v zgodovini severnoameriške košarke. Organizacijo je vodil od leta 1984, ko je nasledil Larryja O’Briena, do leta 2014.Sterna so v prvi polovici decembra sprejeli v bolnišnico v New Yorku, potem ko je utrpel usodno možgansko kap. Stern je omedlel, ko je bil v restavraciji v New Yorku. Po tem so ga prepeljali v bližnjo bolnišnico, kjer so mu skušali možgansko krvavitev zaustaviti z operacijo.

Sterna je leta 2014 nasledil zdajšnji komisar lige NBA Adam Silver, ki je izrazil sožalje v ganljivem sporočilu: »Dvaindvajset let sem imel najboljši sedež tik ob parketu, ko sem lahko spremljal Davida med njegovim delom. Bil je moj mentor in eden mojih najljubših prijateljev. Nešteto ur sva preživela v pisarni, v dvoranah in na letalih, kamor bi nas odpeljala igra. Kot vsaka legenda iz lige NBA je tudi David imel izjemne talente, a pri njim je vedno šlo za osnove - priprave, pozornost za podobnosti in garaško delo.«

Med njegovimi največjimi dosežki je bila preobrazba lige NBA v finančno in športno uspešno globalno organizacijo ter eno najbolj priljubljenih lig. Pomagal je tudi pri oblikovanju ženske različice WNBA. Sterna so se spomnili vsi najboljši košarkarji, ki so v ligo prišli pod njegovim vodstvom. Marsikdo je na socialnih omrežjih objavil fotografijo ob Sternu, saj je komisar vse nove košarke sprejel ob naboru lige NBA.

Davida Sterna se je med drugimi spomnil tudi nekdanji slovenski košarkarski reprezentant in igralec v ligi NBA Boštjan Nachbar: