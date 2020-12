Umrl je Paolo Rossi

V 65. letu starosti je v noči na četrtek, 10. decembra, umrl Paolo Rossi, legenda italijanskega nogometa in junak na svetovnem prvenstvu leta 1982 v Španiji, na katerem je Italija ob prisotnosti predsednika Sandra Pertinija na tribuni v Madridu osvojila pokal. Odšel je po bitki z neozdravljivo boleznijo, njegovo smrt je sporočila žena Federica Cappelletti po Instagramu.

Na svetovnem prvenstvu leta 1982 je »Pablito« po negotovem začetku prvenstva vstal kot feniks iz pepela, saj se je med drugim vrnil na nogometna igrišča po daljši izključitvi zaradi vpletenosti v aferi o športnih stavah. Po težavnem začetku tekmovanja je Italija na krilih Rossija, ki je ob koncu bil najboljši strelec prvenstva, premagala Zicovo Brazilijo, Maradonovo Argentino, Boniekovo Poljsko, v finalu pa Nemčijo, za katero je nastopal Rummenigge. V finalu proti Nemčiji je Italija selektorja Enza Bearzota (iz Aiella) in kapetana ter vratarja Dina Zoffa (iz Mariana) zmagala s 3:1, v vodstvo jo je popeljal ravno Rossi, ki je v finalni tekmi prispeval svoj šesti goal na tekmovanju, potem ko je tri zadetke dosegel na tekmi proti Braziliji, dva pa proti Poljski. Po svetovnem prvenstvu so mu leta 1982 tudi podelili zlato žogo. Med kariero je oblekel klubske drese Vicenze, Perugie, Juventusa, Milana in Verone, potem ko je obesil kopačke na klin pa se je preizkusil v vlogi televizijskega komentatorja.