V Beogradu je v 74. letu danes umrl legendarni jugoslovanski košarkar, Črnogorec Žarko Knežević. Z jugoslovansko reprezentanco je 210 centimetrov visoki center odigral 219 tekem, večkrat kot on so reprezentančni dres oblekli le Krešimir Čosić, Dražen Dalipagić, Vinko Jelovac in Damir Šolman.

Z Jugoslavijo je leta 1973 postal evropski prvak, srebrno kolajno pa je osvojil leta 1971 in 1974. Dolgo let je igral v Beogradu, eno sezono tudi pri turškem Fenerbahceju ter nekaj sezon pri Budućnosti.