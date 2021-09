Umrl legendarni košarkarski trener Dušan Ivković

V Beogradu je danes v 78. letu starosti umrl legendarni košarkarski trener Dušan Duda Ivković, ki bo mnogim ostal v spominu tudi kot trener velikih košarkarskih mojstrov, kot sta bila Dražen Petrović in Toni Kukoč. Umrl je za posledicami herpesa in vode v pljučih.

Bil je eden med najuspešnejšimi košarkarskimi trenerju v Evropi in dolgoletni selektor Srbije ter jugoslovanske reprezentance. S Srbijo je osvojil srebro na evropskem prvenstvu 2009, kot jugoslovanski selektor pa zlato na evropskih prvenstvih 1989, 1991 in 1995, na svetovnem prvenstvu 1990 in srebro na olimpijskih igrah 1988.

Vodil je številne klube, med njimi Partizan, Aris, Radnički, za katerega je tudi igral, Šibenko, Vojvodino, Paok, Panionios, Olympiacos, AEK Atene, CSKA Moskvo, Dinamo Moskvo in Anadolu Efes. Tudi kot klubski trener je osvojil več mednarodnih lovorik. Trenersko kariero je končal leta 2016.