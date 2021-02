V 72. letu starosti je zaradi posledic covida-19 umrl nekdanji znani italijanski nogometaš Mauro Bellugi. Igral je med drugim pri Interju, Bologni in Napoliju ter v italijanski reprezentanci. V bolnišnico so ga sprejeli 4. novembra lani. Zaradi posledic covida-19 se mu je poslabšala bolezen krvi in so mu zdravniki morali amputirati obe nogi. V zadnjih tednih se je njegovo zdravstveno stanje še dodatno poslabšalo in je podlegel bolezni.