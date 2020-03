Evropska nogometna zveza (Uefa) je po videokonferenčnem sestanku s članicami zveze in drugimi nogometnimi deležniki ter po odločitvi izvršnega odbora tudi uradno preložila evropsko prvenstvo 2020 na leto 2021, in sicer med 11. junijem in 11. julijem.Vzrok za preložitev je pandemija novega koronavirusa.

»To je bila edina logična rešitev, saj Uefa tako velikega tekmovanja ne more pripeljati v negotovost. To tudi pomeni in je hkrati namen Uefe, da se nacionalna prvenstva, če bodo to razmere dopuščale, lahko odigrajo nekje do konca junija,« je dejal Mijatović, predsednik Nogometne zveze Slovenije, ki je bila tudi udeležena na sestanku.

Letošnje EP bi moralo biti med 12. junijem in 12. julijem v 12 evropskih mestih, in sicer v Rimu, Münchnu, Amsterdamu, Koebenhavnu, Bilbau, St.Peterburgu, Bukarešti, Budimpešti, Bakuju, Glasgowu, Dublinu in Londonu.

Na sestanku so se odločili ustanoviti tudi dve delovni skupini. Ena se bo ukvarjala s spremembami zapletenega tekmovalnega koledarja, druga pa bo razpravljala o tem, kako se soočiti s finančnimi posledicami preložitve.