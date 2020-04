Usklajeni trio tudi o vadninah in odškodninah košarkarjev

Nedeljska pogovorna oddaja na FvgSport channel, na kateri se je direktor Davide Micalich pogovarjal s predsednikom deželne nogometne zveze Figc Ermesom Cancianijem, predsednikom košarkarske deželne zveze Fip in predsednikom odbojkarske deželne zveze Fipav Alessandrom Michellijem, ni bila iz trte izvita. Vsi trije predsedniki zgledno sodelujejo že pred razglasitvijo izrednega stanja v naši deželi, zato so tudi v oddaji delovali povsem usklajeno. »Dobro se spominjam predzadnjega vikenda v februarju, ko so morale nekatere naše ekipe na tekmo v Veneto, kjer so že veljali izredni ukrepi za zajezitev virusa. Takrat sva stopila v stik najprej s predsednikom odbojkarske zveze, ki je imel enake dvome, nato pa se je pridružil še Canciani. Le tako smo se lahko dogovorili za usklajeno obravnavanje ukrepov, in s tem še nadaljujemo,« je povedal prvi mož košarkarske zveze Adami. Predsednik Fipav Michelli je bil nato snovalec skupine na whatappsu, kjer si predsedniki še danes izmenjujejo uredbe in jih z ostalimi predsedniki deželnih športnih zvez, ki so se nato pridružili virtualni skupnosti, skušajo pravilno tolmačiti, hkrati pa je to skupni prostor, kjer se zbirajo tudi načrti za prihodnost.

Predvsem o prihodnosti so trije predsedniki govorili v eno uro in pol dolgi oddaji. Ekonomske skrbi so bile v ospredju. V prvi vrsti skrbi predsednike ekonomski vidik, saj večina amaterskih društev sloni na sponzorstvih lokalnih, manjših trgovskih obratov in podjetij, ki pa so bili dalj časa zaprti. Nekateri klubi bi morali ravno v tem času prejeti še zadnji del sponzorstev, kar pa bo težko zaradi kriznega trenutka. Kaj pa bo z vadninami, ki so v nekaterih sredinah pomemben vir dohodka za delovanje? Predsedniki so potrdili, da se društva povečini odločajo za to, da bi neizkoriščen letošnji prispevek lahko starši izkoristili kot popust naslednje sezone. Bodo pa starši, ki so morebiti izgubili službo ali pa delajo s skrajšanim urnikom, lahko omogočili otrokom, da se povrnejo v telovadnice?

Kaj pa bo z odškodninami (ital parametro NAS) pri košarkarjih, ki so veljala do 30. junija, društva pa so igralce izkoristila le do konca februarja?

V mislih imajo že nekaj načrtov, ki so jih v oddaji tudi predstavili.

