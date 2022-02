Uspešna sobota za Sočo, Olympia po petih nizih, zmaga Zaleta po osmih porazih

MOŠKA C-LIGA

Soča ZKB Lokanda Devetak - Fincantieri 3:0 (25:19, 20:20, 25:23)

Soča: Devetak 11, Černic 3, Persoglia 7, Delle Case 2, Manfreda 11, Margherito (L), Hlede 16, Venuti 4, Cotič 0. Trener: Battisti.

Piera Martellozzo Futura Cordenons - Sloga Tabor Eutonia 3:0 (25:14, 25:22, 25:18)

Sloga Tabor Eutonia: Buri 9, Gianeselli 1, Jerič 1, Kosmina 8, Stefani 0, Sutter 5 , Privileggi (L1), Castellani 0, Dessanti (L2) , Grassi, Kante 3, Smeraldi , Skilitsis 5. Trener: Manià

Prata - Olympia 3:2 (25:21, 21:25, 19:25, 25:17, 15:12)

Olympia: Terpin 14, Cotič 17, Pavlović 9, S. Komjanc 12, Cobello 7, Hlede 4, M. Komjanc 4, Černic 1, Š. Čavdek (L1), A. Čavdek (L2), nv. Corsi in Lupoli. Trener: Makuc.

Olympia se z gostovanja pri Prati vrača z dragoceno točko, za kaj več pa je tokrat enostavno zmanjkalo moči.

V prvem nizu se je poznalo, da se je Olympia na igrišče vrnila po dveh mesecih. V tem dolgem obdobju ni odigrala prijateljskih tekem, zato je bilo treba sprva dobiti ritem. Od drugega niza je šlo že lažje: Goričani so prevzeli vajeti in brez težav prevladali. Povedli so že 1:2 v nizih, kazalo je, da bo šlo gladko tudi do konca, a so v četrtem nizu pošle moči. Posedice bolezni in odstotnosti so se namreč pokazale z utrujenostjo in nemočjo fantov, ki so se trudili, a zaman. Prata je izkoristila netočnosti in izsilila tako peti niz, v katerem je bilo sicer izenačeno do 12. točke, a je v končnici preveldala domača ekipa.

V nastopu je tokrat zmanjkale točke, ki jih Olympia navadno dosega z začetnim udarcem, saj glavna »bomberja« Simon Komjanc in Tomaž Cotič nista mogla izkoristiti svojih vrlin, ker je bilo prostora za devetmersko črto premalo.

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB - Eurovolleyschool 3:0 (25:21, 25:21, 25:14)

Zalet: Ciuch 12, Furlan 1, Misciali 8, Tientcheu 19, Vattovaz 2, Winkler 10, Lovriha (L1), Vidoni (L2), nv. Grilanc, Gruden, Hussu, Radina, Stergonšek, Surian. Trenerka: Ciocchi.

Po skoraj dveh mesecih prisilnega premora so včeraj ponovno stopile na igrišče tudi igralke združene ekipe in na domačih tleh v tržaškem derbiju prepričljivo in povsem zasluženo premagale Eurovolleyschool, ki je bil na lestvici precej višje postavljen. Igralke Zaleta ZKB so odigrale svojo letošnjo daleč najboljšo tekmo. Začele so sicer nekoliko živčno in malce zakrčeno, a so to nevšečnost kaj kmalu prebrodile in zaigrale, kot znajo. Bile so dobre tako v napadu, kot bloku in obrambi, prav povezava blok/obramba, ki jim je doslej večkrat povzročala težave, je bila tokrat vedno na mestu. Nekoliko pomanjkljive so bile le včasih na servisu, a so tudi te napake znale nadoknaditi in s srčno igro v ostalih elementih premostiti.

Prva dva seta sta bila dokaj izenačena: Zalet ZKB Trst Gorica je bil sicer stalno v vodstvu, gostje so se mu večkrat približale, a so bile igralke Zaleta v odločilnih trenutkih bolj zbrane in odločne, da so oba niza zaključile v svojo korist. V tretjem je šlo v bistvu za golo formalnost: igralk Eurovolleya se je lotila živčnost, kar so domače igralke seveda izkoristile in so z zbrano igro svoje nasprotnice povsem nadigrale. Zmaga, predvsem pa dobra igra, sta za moralo v ekipi še kako dobrodošli in predstavljata dobro popotnico za bodoče tekme. (inka)

ŽENSKA D-LIGA

Soča Lokanda Devetak ZKB - Rizzi volley 3:0 (25:23, 25:22, 25:16)

Soča: Scocco 12, Cotič 6, Komic 9, Piva 10, Menis 8, Colja 5, Birri 0, Deiuri 0, Kovic (L1), Flospergher (L2), nv. Soprani, Falzari, Ferfoglia, Gruden. Trener: Milocco.

MOŠKA D-LIGA

Reana - Naš prapor 3:2 (27:25, 15:25, 25:23, 22:25, 15:11)

Naš prapor: Juren 27, Bajt 3, Feri 13, Persoglia 9, Bensa 7, Sfiligoi 5, Valentincic (L), nv. A. Devinar nv., Sanzin, Boškin, Devetak. Trener: Valentincic.

Naš prapor je mesto med najboljšimi štirimi ekipami na žalost že izgubil. Proti drugi sili prvenstva je vknjižil točko, a je ob sočasni zmagi Prate prepustili prav slednji mesto med četverico.

Predvsem nihajoča igra in napake niso dovolile, da bi Naš prapor igral bolj konstantno in zato bolj prodorno. Med tekmo je padala koncentracija, kar so višjepostavljeni nasprotniki seveda izkoristili . V zadnjem nizu je bilo izenačeno do 10. točke, nato pa je Reana ušla.