V D-ligaškem derbiju je Kontovel zlahka premagal Dom

D-LIGA

Kontovel – Dom 79:43 (24:13, 43:20, 65:29)

Kontovel: N. Daneu 2 (-, 1:2, 0:1), Cicogna 12 (1:1, 4:5, 1:2), Pro 6 (-, 3:7, -), Mattiassich 14 (-, 1:1, 4:6), S. Regent 3 (1:2, 1:2, -), Persi 4 (2:2, 1:4, -), Doljak 0 (-, 0:3, 0:2), Starc 2 (-, 1:3, -), G. Regent 6 (-, 3:4, -), Raseni 4 (-, 2:2, -), A. Daneu 7 (-, 2:3, 1:2), Scocchi 21 (2:2, 1:3, 5:8). Trener: Peric.

Dom: Cossaro 12 (6:6, 3:6, 0:1), Abrami 3(-, 0:2, 1:1), Lazić 8 (-, 4:8, -), Demartin 0 (-, 0:1, -), Miklus 1 (1:2, 0:1, -), M. Zavadlav 2 (-, 1:2, 0:4), G. Zavadlav 7 (-, 2:4, 1:3), Devetta 5 (1:1, 2:5, -), Cej 2 (-, 1:3, -), Pahor 0 (-, -, -), Ballandini 3 (1:2, 1:7, 0:3), Menis nv. Trener: Grbac.

Kontovel je osvojil tudi drugi letošnji derbi košarkarske D-lige proti Domu. V primerjavi s prvo tekmo v Gorici, ki se je zaključila šele po podaljšku, pa je bil tokrat dvoboj povsem enosmeren. O gladki premoči domače peterke priča končni izid 79:43.

Na igrišču telovadnice na Rouni pri Briščikih se je sinoči še kako poznala kakovostna razlika med ekipama. Vodilni Kontovel se proti nižje postavljeni goriški ekipi nikakor ni pustil presenetiti. Domačini so tekmo odprli z delnim izidom 9:0, gostje pa so nato kmalu ujeli priključek. A to je bilo tudi vse, kar so bili Abrami in soigralci zmožni. Varovanci trenerja Perica so že po prvi četrtini vodili z 11 točkami naskoka (24:13), v drugi in tretji pa dejansko že zapečatili zmago. Dom je v prvih tridesetih minutah igre dosegel le 29 točk, Kontovel pa več kot enkrat toliko (65).

Razglašeni gostje proti železni Kontovelovi obrambi niso imeli pravega orožja. Na drugi strani pa so domači košarkarji predvajali zelo hitro in učinkovito igro tudi v napadu, kar jih je na koncu privedlo do zmage s kar 36 točkami razlike.

C-LIGA GOLD

Jadran Monticolo&Foti – Cus Trieste 73:71 (17:17, 31:33, 48:58)

Jadran: Batich 18 (-, 3:6, 4:8), Zidaric 3 (-, 0:2, 1:2), Ban 16 (0:2, 2:5, 4:9), De Petris 12 (2:2, 5:9, -), Jakin 3 (-, 0:1, 1:2), Gobbato 0 (-, 0:1, -), Malalan 10 (2:3, 4:7, 0:1), Pregarc 2 (-, 1:4, 0:1), Bunc 9 (-, 3:5, 1:4), Milisavljevic, Skerk in Bellettini nv. Trener: Oberdan.

Jadran Monticolo&Foti je še drugič v letošnji sezoni osvojil tržaški derbi C-lige gold proti Cusu. Novembra so Oberdanovi košarkarji v Trstu slavili y 82:74, tokrat pa so morali za zmago trepetati čisto do konca. Le štiri desetinke pred koncem tekme je namreč kapetan Saša Malalan zadel odločilni koš za deseto Jadranovo zmago.

Kljub temu, da je Cus na Opčinah nastopil v nekoliko okrnjeni postavi, so bili Tržačani v prvem polčasu povsem enakovredni domačinom. Na glavni odmor so gostje odšli z dvema točkama prednosti (31:33), nato pa ob koncu tretje četrtine celo povedli za 10 točk (48:58). Jadranovi košarkarji so v tem delu zagrešili veliko napak. Proti conski obrambi nasprotnikov se nikakor niso znašli. V zadnji četrtini pa so vendarle pritisnili na plin in začeli prebijati obrambo Cusa. Tudi sami so v obrambi prešli na consko postavitev, s katero so zaustavili nalet nasprotnikov. V drugem delu zadnje četrtine je Jadran nekajkrat tudi povedel, Cus pa ni dopustil pobega. O zmagovalcu je tako odločila končnica, ki se je s košem kapetana Malalana v izteku srečno razpletla za Jadranove košarkarje.

V Jadranovem taboru velja izpostaviti predvsem dobro igro Matije Baticha, ki je 18 točkam dodal še 6 asistenc in prav toliko skokov. Borut Ban je prispeval 16 točk, predvsem pa nekaj odločilnih »težkih« košev v odločilnih trenutkih. Jadran je tako v pričakovanju jutrišnje tekme med vodilnim Muranom in Jesolom začasno prevzel prvo mesto v vzhodni skupini C-lige gold. V zadnjem krogu prve faze prvenstva se bodo Oberdanovi varovanci, ki so že uvrščeni v skupino za napredovanje, v gosteh pomerili proti tretjeuvrščenemu Oderzu.

C-LIGA SILVER

Vis Spilimbergo – Bor Radenska 86:62 (32:15, 51:30, 69:47)

Bor: Bole 0 (-, -, 0:1), Terčon 3 (1:3, 1:3, 0:2), Mozina 5 (1:5, 2:4, 0:1), Comar 12 (4:7, 4:8, 0:2), Nisić 21 (4:4, 4:9, 3:5), D. Zettin 0 (-, 0:1, -), Strle 4 (2:2, 1:1, -), Venturini 5 (1:2, 2:6, 0:1), Lettieri 9 (3:4, 3:5, -), Rajčič 0 (-, -, -), Gallocchio 3 (-, 0:3, 1:7). Trener: Krčalić.

Košarkarji Bora Radenska so v C-ligi silver na gostovanju v Spilimbergu doživeli visok poraz. Je že res, da so bili gostitelji na tem srečanju favorizirani, saj so tudi v prvem delu na Stadionu 1. maja zmagali in imajo po tem krogu kar deset točk več od varovancev trenerja Krčalića. Tako hudega poraza (kar 24 točk) pa niso pričakovali.

Tekma se je slabo začela za Borove košarkarje, ki so tudi tokrat povsem odpovedali v napadu. V prvih desetih minutah igre so zbrali vsega 15 točk, medtem ko so jih košarkarji Spilimberga dosegli dvakrat več. Z bledo predstavo v napadu so gostje nadaljevali tudi v drugi četrtini. Po dolgem odmoru so Borovi košarkarji z obrambo po celem igrišču skušali zmanjšati zaostanek, toda proti telesno dobro pripravljenim in postavnim domačim košarkarjem jim namera ni uspela.

V Borovem taboru je bilo razočaranje na koncu srečanja dokajšnje. Na zatožni klopi je ponovno slab odstotek pri metu. Za tri točke so Borovi košarkarji metali 4:19, za dve točki 17:40, nič boljši niso bili pri izvajanju prostih metov (16:27). V napadu sta zadovoljila le Nisić (21 točk) in Comar (12).