V gorah so razmere zimske

Pozimi so gore čudovite. Ob upoštevanju osnovnih pravil ter primerno izbranem cilju lahko preživimo čudovit sončen dan s pogledom v dolinsko meglo. Zato pred vstopom v zimski čas ni odveč nekaj osnovnih navodil za varno hojo v gore, opozarjajo na spletni strani Planinske zveze Slovenije. A ker tudi gore in hribi niso varni pred koronavirusom, ob tem dodajamo še osnovne ukrepe pri omejevanju epidemije, ki veljajo za planinske koče. Potrebno je namreč vedeti, da imajo koče poseben način obratovanja oziroma so številne že zaprle svoja vrata. Pa še nekaj izjemno pomembnega: upoštevati moramo, da se v teh tednih zaradi vladne uredbe ne smemo premikati z območja svojih občin. Vsaj do 3. decembra bodo vrhovi ostali domena le tistih »srečnežev«, ki stanujejo na gorskih območjih.

V sredogorju se bomo s snegom redko srečali. Je pa na poteh ogromno odpadlega lista, ki pokriva mokre korenine, luknje, voda pa ponoči zaradi nizkih temperatur zmrzne. S tem razlogom je potrebno pri hoji biti previden, saj nam na takšni podlagi lahko hitro zdrsne, pademo in se poškodujemo. »Za varnejšo hojo svetujem kvalitetne čevlje in uporabo planinskih palic za boljše ravnotežje,« svetuje strokovni sodelavec PZS in gorski reševalec Matjaž Šerkezi. Takoj, ko gremo nekoliko višje, že med 1300 in 1500 metri pa se bomo na osojnih straneh gora srečali s snegom. Ta je čez dan odtajan, razmoči podlago in povzroča manjše usade, ki gredo tudi čez planinske poti in povzročajo nemalo težav pri hoji, saj korak zaradi nestabilne podlage ni več zanesljiv. Če sneg čez noč zmrzne, predstavlja za obiskovalce gora nevarnost za zdrs. »Še posebej nevaren je na mestu, kjer se sneg sreča s podlago, se pravi na njegovih koncih, saj tam nastane tanka, prozorna plast ledu in v primeru, da nanjo stopimo, čevlju ne nudi dovolj trenja in pride do zdrsa in padca. Povsod kjer pot poteka po snegu z naklonino, svetujemo uporabo cepina in derez in seveda obvezno znanje uporabe. Na položnih poteh in kolovozih v nižje ležečih predelih in planinah, kjer so tla že pomrznjena pa bodo prav prišle derezice.«