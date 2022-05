V Ljubljani slavile Turkinje in Poljaki, italijanski ekipi praznih rok

Odbojkarice VakifBanka iz Istanbula in odbojkarji poljskega Grupa Azoty Kedzierzyn Kozle-Zaksa so zmagovalci superfinala elitne lige prvakov, ki ga je gostila Ljubljana.

Turške prvakinje so pred skoraj 9.300 gledalci s 3:1 (25:22, 25:21, 23:25, 25:21) premagale Imoco Conegliano in mu tako odvzele evropsko krono, ki jo je osvojil lani. Za turški klub pod vodstvom Italijana Giovannija Guidettija je to sicer že peti evropski naslov.

Poljski odbojkarji ekipe Grupa Azoty Kedzierzyn Kozle-Zaksa pa so se drugič zapored okitili z naslovom evropskih klubskih prvakov. Odbojkarje Itas Trentino so premagali brez izgubljenega niza s 3:0 (25:20, 25:22, 32:30).

VakifBank – Imoco Conegliano 3:1 (25:22, 25:21, 23:25, 25:21)

VakifBank Istanbul: Gulubay, Ozbay 2, Senoglu, Aykac (L!1), Akman, Ogbogu 5, Gurkaynak, Braga Giumares 23, Haak 19, Boz, Bartch-Hackley 4, Acar (L2), Cebecioglu, Gunes 10. Trener: Giovanni Guidetti.

A. Carraro Imoco Conegliano: Caravelo, Plummer 8, Courtney, De Kruijf 4, Folie 12, Omoruyi, De Gennaro (L1), Vuchkova, Frosini, Gennari, Wolosz 1, Sylla 11, Egonu 39, Munarini (L2). Trener: Daniele Santarelli.

Trentino Itas – Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle 0:3 (25:20, 25:22, 32:30)

Trentino Itas: Kaziyski 16, D'Heer, Michieletto 13, Sbertoli 1, Cavuto, Pinali, Albergati, Lavia 6, Zenger (L1), Podraščanin 5, Lisinac 9, Sperotto, De Angelis (L2). Trener: Angelo Lorenzetti.

Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle: Kaczmarek 13, Kosian, Rejno 3, Janusz, Staszewski, Kluth, Sliwka 7, Semeniuk 27, Smith 10, Kalembka, Kozlowski, Zaunski, Shoji (L1), Banach (L2). Trener: Gheorghe Cretu.