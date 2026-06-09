V Nabrežini proslavili 60-letni let Sokola

Živahno dvodnevno dogajanje na zunanjem igrišču v Nabrežini je pospremilo praznovanje ob 60-letnici delovanja Amaterskega športnega društva Sokol. Višek slavja ob okroglem jubileju je bila nedeljska večerna slovesnost, ki je prav tako potekala na nekdanjem travniku sredi vasi, kjer se je pred 60 leti začela organizirana športna dejavnost v Nabrežini. Zgodovino, glavne mejnike in poslanstvo Sokola je v svojem uvodnem pozdravu najprej orisal predsednik Pavel Vidoni, krog pa sta sklenila najprej zanimiv dokumentarni film 60 let Sokola v režiji Cristiana Visintina ter himna Poleti, Sokol! v izvedbi domačega ansambla Grešni kozli. Proslavo sta povezovala Jasmina in Tadej Gruden.

V osrednjem delu slovesnosti so se zvrstili pozdravi številnih gostov, ki so se poklonili okroglemu jubileju Sokola. Pred mikrofon so stopili župan Občine Devin Nabrežina Igor Gabrovec, senatorka Tatjana Rojc, deželni svetnik Marko Pisani, podpredsednik ZSŠDI Marko Ban, predsednik pokrajinskega odbora odbojkarske zveze Fipav Trst-Gorica Paolo Manià in predsednik deželnega odbora Fipav Alessandro Micheli, predsednica SSO za Tržaško Marija Brecelj ter predstavniki ostalih društev iz devinsko-nabrežinske občine (JK Čupa, SKD Igo Gruden, Godbeno društvo Nabrežina, SKD Vigred, SK Devin) ter društev, s katerimi Sokol sodeluje na košarkarskem področju (AŠZ Jadran in AŠD Polet) in na odbojkarskem (AŠZ Sloga).

Nedeljsko praznovanje 60. obletnice Sokola je bila tudi priložnost za sprejem treh novih članov na košarkarsko steno slavnih, ki so si jo pred 10 leti zamislili pri košarkarski komisiji ZSŠDI. V krog tistih, ki so pustili neizbrisen pečat v zamejski košarki, so stopili trenerji Boban Popovič, Jure Krečič in Dean Oberdan, ki je sicer »zaslovel« predvsem kot košarkar in dolgoletni steber Jadranove ekipe. Sokolov predsednik Paolo Vidoni je na koncu podelil posebno priznanje nekaterim »zgodovinskim« odbornikom, in sicer Alešu Pertotu, Antku Grudnu, Antku Terčonu, Mitji Pertotu in Damjanu Pertotu ter Cirili Kralj za odbojko in Marku Hmeljaku za košarko