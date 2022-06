V Novi Gorici se je začel lov na zeleno majico (video)

V Novi Gorici se je začela petdnevna Dirka po Sloveniji. Glavni favorit za končno zmago je dvakratni zmagovalec francoskega Toura in številnih drugih dirk po vsem svetu Tadej Pogačar, ki je bil tudi na startu na Bevkovem trgu deležen največje medijske pozornosti.

143 kolesarjev se je naprej odpravilo mimo Trga Evrope/Transalpine v Gorico, tako da je imela prva etapa dirke tudi čezmejni značaj. Zatem so se tekmovalci povzpeli skozi Pevmo in Oslavje do Števerjana, nakar so se mimo Huma vrnili v Slovenijo. Današnja etapa se bo zaključila v Postojni.