V pričakovanju »normalne« sezone

Deželna nogometna zveza FIGC LND je danes v živo po televizijskem kanalu Telefriuli obelodanila koledarje v deželnih amaterskih ligah za sezono 2021/22. Slednja se bo začela prihodnji konec tedna, 19. septembra. »Upamo, da bo letošnja sezona končno normalna, čeprav bo minila v znamenju spoštovanja proticovidnih priporočil,« je dejal predsednik deželne zveze Ermes Canciani. Lanska sezona se je zaradi novega koronavirusa klavrno prekinila (in zaključila) zadnjo nedeljo oktobra, a prve tekme so zaradi okužb preložili že septembra. Le elitna liga je uspela nato zelo okrnjeno in fakultativno zaključiti sezono. Iz naše dežele sta v Venetu nastopali le San Luigi in Pro Gorizia. Ob vsakem koncu tedna so se morali vsi nogometaši testirati. Podobno bo tudi letos: brisi bodo nujno potrebni, če se nogometaši niso odločili za cepivo. Tekme bodo odprte občinstvu. Obisk bo sicer še omejen, saj bo lahko športni center sprejel le polovično zmogljivost. Povrh tega se bodo morali gledalci nujno predstaviti pred društveno blagajno s covidnim potrdilom (Green Pass). V nasprotnem primeru ne bodo smeli stopiti na tribuno.

V priponki, ki smo jo priložili ob spletnem članku, si lahko ogledate koledarje v vseh deželnih amaterskih ligah. Več pa boste lahko brali v jutrišnji izdaji Primorskega dnevnika.