Jutrišnja košarkarska tekma med slovensko in italijansko košarkarsko reprezentanco v tržaški dvorani Allianz Dome je nedvomno izreden dogodek. Dvoboju smo danes zato posvetili posebno športno prilogo, pripravili so jo športni novinarji redakcije Primorskega dnevnika in Primorskih novic. Na osmih straneh lahko preberete daljši intervju s trenerjema slovenske in italijanske košarkarske izbrane vrste Aleksanderjem Sekulićem in Gianmarcom Pozzeccom. Intervjuvali smo tudi Borisa Viteza, glavnega organizatorja jutrišnjega dogodka. Hkrati boste lahko prebrali portret slovenskega košarkarskega zvezdnika Luke Dončića in njegovega soigralca Gorana Dragića, ki se uradno poslavlja od reprezentance. Poskrbeli pa smo tudi za predstavitev slovenske in italijanske košarkarske reprezentance.