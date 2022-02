NOGOMET

ELITNA LIGA

Kras Repen – Torviscosa

Primorec – Sistiana Sesljan

Tako v Repnu kot na Proseku je gosta megla ponagajala nogometašem Primorca, Sistiane Sesljana in Krasa. Sodniki so na obeh prizoriščih počakali 45 minut, a stanje oziroma vidljivost se ni izboljšalo. Tekmo so tako preložili na kasnejši datum. Kot kaže, naj bi obe tekmi nadoknadili že v sredo zvečer.