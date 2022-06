V Sovodnjah potrdili trenerja

Pred začetkom play-offa 2. amaterske lige so pri športnem društvu Sovodnje že potrdili trenerja Nicolo Trangonija. Pod njegovo taktirko so letošnji redni del sezone belo-modri zaključili na 2. mestu. »Potrditev Trangonija je bila za nas najboljša izbira, saj je dokazal vse svoje sposobnosti in smo prepričani, da tudi v naslednjem prvenstvu bo popeljal ekipo do novih pomembnih ciljev. Upajmo, da bomo igrali v višji ligi, ampak tudi v primeru poraza v play-offu, ostaja za nami nadvse uspešna sezona,« je dejal predsednik sovodenjskega društva Ladi Tomsič. Nogometaši Sovodenj bodo v nedeljo igrali prvo tekmo končnice za napredovanje proti Manzaneseju, ki je sezono končal na 3. mestu. Tekma bo ob 17. uri v Manzanu.