»V teh okoliščinah je težko izvesti olimpijske igre«

Dan pred začetkom olimpijskih iger v Tokiu je predsednika Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomasa Bacha sprejel tudi japonski cesar Naruhito, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Naruhito je v pogovoru s predsednikom največje športne organizacije poudaril, kako težko je izvesti olimpijske igre v razmerah koronske pandemije. V skladu s koronskimi ukrepi in strogimi omejitvami na Japonskem je srečanje Naruhita in Bacha potekalo ob upoštevanju ustrezne medsebojne razdalje ter brez hrane in pijače, poroča japonska agencija Kyodo.

"V teh okoliščinah je izvesti igre in pri tem upoštevati vsa pravila in ukrepe zelo daleč od enostavnega," je dejal japonski cesar in dodal: "Rad bi izrazil spoštovanje vsem, ki sodelujejo pri izvedbi iger in se trudijo za nemoteno delovanje na vseh prizoriščih."

Bach je na drugi strani zagotovil, da bodo udeleženci iger naredili vse, kar je v njihovi moči, da bi preprečili nevarnost širjenja novega koronavirusa na Japonskem.

V Tokiu sicer veljajo izredne razmere, gledalcev na tekmovanjih ne bo, petkovega slovesnega odprtja iger pa se bo lahko udeležilo le 950 povabljenih gostov. Med njimi bo tudi Naruhito, ki je obenem častni predsednik organizacijskega odbora olimpijskih in paraolimpijskih iger, na petkovi slovesnosti pa bo uradno odprl tekmovanje.