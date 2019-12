V Trebčah derbi Sovodnjam, poraz Brega in Zaleta

NOGOMET

ELITNA LIGA

Brian Lignano - Primorje 4:0 (2:0)

Primorje: Persic, Kuniqui, Ingrande, Pagliaro, Morgante (Sadik), Bucca, Krasniqui (Zarattini), Gridel, El Mouhadi (Girardini), Školnik (Benzan), Poropat. Trener: Campo.

Primorje je moralo na težkem gostovanju priznati premoč domače ekipe, ki se boru za napredovanje v višjo ligo. Poraz ekipe proseškega kluba je bil zaslužen.

PROMOCIJSKA LIGA

Sistiana Sesljan - Azzurra Premariacco 1:1 (0:0)

Strelec: D. Colja v 76.

Sistiana Sesljan: Gon, Antonič (Crosato), Kerpan, Francioli, E. Colja, Carli, Del Rosso, Vasques, Pitacco (Marincich), Carlevaris (Disnan), D. Colja (Celea). Trener: Musolino.

Sistiana Sesljan je vdil vse do 93. minute, ko so videmski gostje uspeli izenačiti. Azzurra je igrala tudi z moćem manj. Musolinovi nogometaši so ustvarili številne priložnosti za gol, ki pa jih niso znali izkoristiti.

1. AMATERSKA LIGA

Roianese - Zarja 3:4 (1:0)

Strelci: 50. Bernobi, 52. Cepar, 75. Bernobi, 88. Zucchini

Zarja: Daniel Marković, Aiello, Darko Marković, Zucca, Cottiga, Varglien, Segulin (Lorenzi), Zucchini, F. Bernobi, Cepar, N. Malalan (A. Malalan). Trener: Roviglio.

Na tekmi preobratov je vse tri točke odnesla domov Zarja. Zarja je vodila s 3:2, nato pa so gostitelji uspeli izenačiti na 3:3. Ko je vse kazalo, da si bosta ekipi razdelili točki, je stopil v ospredje Zucchini, ki je četrti gol zadel s prostega strela.

2. AMATERSKA LIGA

Primorec - Sovodnje 2:3 (2:2)

Strelci: Visintin, Dicorato, Iadanza, Čavdek, Formisano

Primorec: Sorrentino, Fedele, Tesser (Mania), Dicorato, Frangini, De Leo, Grego (Buonpane), Piras, Castrillon, Cerebuch (Antić), Iadanza.

Sovodnje: Devetak, Komjanc (Galliussi), Ribolica, Simčič, Diew, Petejan, Čavdek, Rijavec, Formisano (Noto), Černe (Lutman), Visintin. Trener: Feri.

Derbi 2. AL v Trebčah je bil dinamičen in tudi prijeten. V taboru Sovodenj je bil odsoten Jan Dornik, kar se je še kako poznalo. Kljub temu pa so gostje igrali zelo napadalno. Povedli so v uvodnih minutah z Jasonom Visintinom. Primorec, ki je bil do danes nepremagan, je uspel kmalu izenačiti in nato tudi povesti. Pred koncem polčasa bi lahko še dvakrat premagali nasprotnikovega vratarja, ki pa je bil vsakič na svojem mestu. Pred odmorom je za belo-modre v polno zadel Čavdek. Drugi polčas je bil prav tako slikovit. V 20. minuti so Sovodnje ostale z možem manj, saj je sodnik zaradi prekrška (kot zadnji mož) izključil Diewa. Nato je delivec pravice pokazal na belo piko: Nogometaš Primorca Grego se je z roko dotaknil žoge v kazenskem prostoru. Najstrožjo kazen pa je nato zgrešil Visintin. Pravzaprav je strel ubranil Sorrentino. Pet minut kasneje pa je Sovodnje le povedlo. V protinapadu je žogo prejel hitri Formisano, ki je bil v igri na 1:1 z vratarjem Primorca uspešen. V zadnjih petnajstih minutah so domači igralci skušali izenačiti. Sovodnje in vratraja Devetaka je v sodnikovem dodatku rešila prečka.

Moraro - Vesna 0:2 0:2 (0:1)

Strelca: 35. Favone; 96. Vattovaz

Vesna: Bombardieri, Nabergoi, Leghissa (Vattovaz), Košuta, Gargiuolo, Veronesi, Favone (Martini), Ferluga, Barukčič (Bubnich), Skerlić, L. Carli (Jovičić). Trener: Sardoč.

Rdeč karton: 80. Košuta (dvojni opomin)

Vesna je po zmago v Moraru naredila odločen korak proti sredini lestvice. Sardočevi fantje so dosegli šesti zaporedni pozitivni izid. Gostje so takoj prevzeli pobudo v svoje roke in sredi polčasa povedli s Favonejem. Tudi v drugem polčasu so nadaljevali z dobro igro, gostitelji pa bi lahko izid izenačili, a jim je gol z odličnim posegom preprečil Igor Martini, ki je žogo odbil prav na gol-črti, ko je bil vratar Bombardieri že premagan. V sodnikovem dodatku je Vesna dala piko na i.

Breg - Piedimonte 5:1 (3:0)

Strelci: 42. D’Alesio, 43. Carbone, 45. Carbone; 66. Cermelj, 90. Bazzara

Breg: Blasevich, Calabrese, Pischianz, Andreasi, La Bella (Marchetti), Halili, D’Alesio, Sovič, Saule (Bazzara), Carbone (Belladonna), Cermelj. Tener: Quagliarello.

Breg je zasluženo in visoko premagal ekipo iz Podgore, ki spada med slabše enajsterice skupine D.

KOŠARKA

DEŽELNA C-LIGA SILVER

Sacile - Breg Mediachem 70:58 (25:16, 40:30, 56:45)

Breg: Gallo, Cernivani 6, M.Grimladi 11, Volk 2, L. Gregori, Pecchi, Zara 13, Cigliani 4, A. Grimaldi 16, D. Zettin 3. Trener: Jurić.

V Sacileju je Breg izgubil proti prvemu na lestvici. Sacile je vodil tudi za 20 točk razlike. Pri Bregu kar nekaj košarkarjev ni naletelo na najboljši dan. Solidno je igral le Zaro.

ODBOJKA

ŽENSKA C-LIGA

Codroipo - Zalet 3:0 (25:17, 28:26, 25:21)

Zalet: Arbanassi 13, Colsani 6, Feri 8, Kovačič 13, Spanio 4, Vattovaz 1, Valli (L), Ciuch, Grilanc, Gruden, Maurel, Winkler. Trener: Edi Bosich.

Codroipo razpolaga z zelo veliko športno palačo, prav ta je v prvem nizu tudi povzročala največ preglavic zaletovkam, ki na take dimenzije niso navajene, težave pa so bile seveda najbolj očitne v sprejemu. Prvi niz je tako, kot je bilo tudi predvidljivo, pripadel domačinkam, a že v naslednjem so se stvari na igrišču povsem spremenile. Odbojkarice združene ekipe so se s telovadnico »sprijaznile«, kar se je tudi poznalo pri učinkovitosti njihove igre. Kljub odlični obrambi domače ekipe, ki zlepa ni dovolila, da bi žoga padla na tla, je Zalet skoraj vse do konca vodil z rahlo prednostjo in tudi prvi prišel do set žoge, a mu je nerodna napaka preprečila, da bi set zaključil. Vnel se je boj za vsako žogo, žal pa so zaletovke naredile še tri napake in domačinke so povedle v setih z 2:0. To je tudi postalo odločilno za nadaljnji razplet: namesto izenačenja, ki bi seveda pustilo odprto še vsako možnost za ugoden razplet, je izid igralke Zaleta potrl, upadla jim je samozavest, tako da niso več zmogle ponoviti igre iz prejšnjega seta in poraz je bil tako neizbežen.