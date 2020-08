V Vižovljah za obstanek

Nogometna deželna prvenstva naj bi se začela konec septembra (27. 9.). Pogojnik je še vedno obvezen, saj v letošnjem koronačasu ni gotovega dejansko nič. Pred tem naj bi se 12. septembra začel še državni pokal elitne lige, dan kasneje pa še državni pokal promocijske lige ter deželni pokal 1. in 2. AL. Danes se je na uradnem prvem treningu zbralo kar nekaj ekip naših društev. Sistiano Sesljan, ki bo igral v elitni ligi, je zmotil močan naliv, ki je dodobra razmočil vižoveljsko igrišče. Kljub temu je potrjeni trener Alessandro Musolino vodil trening (pred treningom so vsem izmerili telesno temperaturo). Večina nogometašev rumeno-modrih »delfinov« je pravzaprav začela trenirati že 4. avgusta. »Letošnji uvod v novo sezono je precej atipičen, saj dejansko ne vemo, kaj nas čaka v prihodnjih mesecih. Doslej smo čakali na protokol državne nogometne zveze, ki so ga izdali prejšnji teden. Do konca meseca bomo trenirali v Vižovljah in načrtujemo, da bomo izpeljali dve prijateljski tekmi,« je dejal športni vodja Sistiane Sesljana Kristjan Pacor. Sistiana Sesljan bo v prvi sezoni v elitni ligi igral za obstanek. Za obstanek se bo boril tudi Primorec 1966, ki je prav tako (sicer v zelo okrnjeni postavi) imel prvi trening danes.