Varese previsoka ovira za tržaške košarkarje

Pallacanestro Trieste - Varese 62:92 (13:29, 25:54, 45:66)

Pall. TS: Cavaliero 11 (7:7, 2:3, 0:0), Elmore 6 (-, 0:3, 2:5), Micthell 7 (1:1, 3:6, -), Janelidze 0 , Cooke 3 (1:4, 1:1, -), Perić 4 (-, 2:3, 0:2), Fernandez 0 (-, 0:1, 0:3), Coronica 6 (2:2, 2:2, 0:1), Justice 6 (4:4, 1:1, 0:6), Strautins 0 (-, 0:1, 0:0), Jones 10 (2:4, 1:2, 2:7), Da ros 9 (4:4, 1:4, 1:3). Trener: Dalmasson

Tržaški košarkarji so v A-ligi doživeli visok poraz na prvi domači tekmi. S 62:92 je bil boljši Varese, ki si je tako priigral prvo letošnjo zmago, Pallacanestro Trieste pa ostaja še brez točk, tako tudi Reggio Emilia, Pistoia, Treviso, Pesaro in Rim.

Prva domača tekma Pallacanestro Trieste se je začela s prevlado gostiteljev, ki so prednost iz prve četrtine skozi celo tekmo, v končnici pa jo še povečali. Začetek Vareseja je bil silovit, saj so po prvih desetih minutah že vodili 13:29, v drugi četrtini pa so prednost povečali na dvajset točk. Tržaški košarkarji niso dobili protiorožja, slabo so napadali z razdalje in tako dopustili, da se je razlika na koncu še povečala.