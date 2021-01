Več kot 400 prisotnosti na jezikovnem seminarju ZSŠDI

Prejšnji teden se je z zadnjima spletnima delavnicama zaključil najnovejši jezikovni seminar v organizaciji Združenja slovenskih športnih društev v Italiji. Tečaj, po spletu in v živo, se je začel 18. septembra, ko so se pred računalniškim zaslonom srečali člani odborov zamejskih športnih društev. Dva dni kasneje so prišli na vrsto trenerji. Projekt se je večji del tedensko odvijal skozi štiriindvajset učnih delavnic, ki so potekale na spletni platformi Zoom, z izjemo dveh oktobrskih srečanj v živo, ki sta bili v Restavraciji Križman v Repnu in v Kulturnem domu Igo Gruden v Nabrežini.

Program, ki ga je skupaj s svojimi sodelavci in sodelavkami pripravila raziskovalka SLORI dr. Matejka Grgič, je zaobjemal pester izbor jezikovnih vsebin, namenjenih odborniškim silam zamejskih športnih društev in trenerjem, ki vodijo vadbeni proces z mladimi. V štirih mesecih se je na računalniškem ekranu ali v živo zvrstilo 9 predavateljev in predavateljic. Vsak teden se je pred računalniškim ekranom zbralo okoli 30 odbornikov in odbornic ter 15 trenerjev in trenerk. Skupno so organizatorji izobraževalnega tečaja zabeležili preko štiristo prisotnosti.