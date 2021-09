Velikanke se bodo med sabo merile že pred Barcolano

Tržaški zaliv je širom po svetu znan že po Barcolani, ob največjem jadralnem prazniku pa želi postati med koncem septembra in začetkom oktobra tudi epicenter maxi jadrnic. Z željo, da bi razpršen jadralni program združili v celoto, so si pri treh jadralnih klubih zamislili niz za velikanke (jadrnice daljše od 16 metrov) Maxi Yacht Adriatic Series. Sesljanski Pietas Julia, tržaški YC Adriaco in beneški Compagnia della vela so tako združili moči in koledar regat, ki so sicer v vseh teh letih že poživile zaliv od Svetega Ivana na Pučini do Benetk, povezali pod isto ime. Šlo bo za tekmovanje med največjimi jadrnicami – med njimi so že potrdili Benussijeva Arca, Pendragon in tudi Portopiccolo Prosecco doc, pa tudi slovenski Adriatic Europa Dušana Puha – ki bodo na vsaki regati zbirali uvrstitve, na koncu pa bo zmagovalka vseh zmagovalk dvignila steklen pokal, delo umetnika iz Murana Massimiliana Schiavona.

Niz regat se bo začel 24. in 25. septembra s tradicionalno že 60. izvedbo regate Trst–Sveti Ivan na Pučini–Trst v organizaciji YC Adriaco. Prvo nedeljo v oktobru bo v tržaškem zalivu zaživela prava generalka Barcolane, trofeja Bernetti v organizaciji Pietas Julia. V niz Adriatic Series so vključili še regato iz Trsta v Benetke Trieste - Venezia Two Cities One Sea, ki jo v četrtek, 14. septembra prirejata YC Adriaco in Compagnia della vela. Četrta in zadnja regata pa bo na vrsti v nedeljo, 17. oktobra. To bo 14. izvedba Veleziane, regate v organizaciji beneškega kluba, ki se zaključi pred trgom Svetega Marka.

Na regati bodo veljala pravila IRC, da bo dogajanje na morju bolj zanimivo in da bodo čisto vsi imeli iste možnosti za zmago.