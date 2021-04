Veselijo se začetka D-lige

Dom bo v letošnji sezoni edina slovenska ekipa, ki bo nastopala v članskih deželnih ligah. Zaradi negotovosti, ki jo za sabo vleče dolgotrajna koronska kriza, so se namreč vsi ostali klubi že predčasno odpovedali igranju članskih prvenstev (Jadran C-ligi gold, Bor in Kontovel D-ligi).

Goriški Dom bo ena izmed devetih ekip D-lige, ki se začenja v nedeljo. Štiri moštva so vključena v vzhodno skupino (poleg Doma še tržaška San Vito in Basket 4 Trieste ter krminska Alba), v zahodno pa preostalih pet (Pasian di Prato, Roraigrande, Lignano, Fagagna in Gonars). Domovi košarkarji bodo sicer prvo tekmo odigral šele 25. aprila proti moštvu Basket 4 Trieste, saj bodo uvodni tekmi proti Albi in San Vitu odigrali kasneje. Vse tekme vzhodne skupine, razen zaostalih, bodo v Tržiču, zahodna skupina pa bo igrala v Pasian di Pratu. Redni del se bo zaključil 16. maja. Prve tri uvrščene ekipe iz vsake skupine bodo nato odigrale končnico za napredovanje (v C-ligo silver bo napredovala ena ekipa), ostale ekipe pa bodo odigrale turnir ob stoletnici košarkarske zveze Fip. Izpadov letos ne bo.

Tudi v letošnji sezoni so pri Domu sestavil mlado ekipo. Jedro sestavljajo mladi košarkarji U18 in U20, potrjeni trener Dražen Grbac pa bo seveda lahko računal tudi na nekatere bolj izkušene igralce, kot so kapetan David Abrami, Matej Zavadlav, Luka Valentinuzzi, Gian Maria Visintin in novogoriški center Dejan Lažić. Letošnje okrnjeno prvenstvo bo namenjeno predvsem Domovim mladincem, ki so že v lanski sezoni pokazali lep potencial.