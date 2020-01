Visoki zmagi Krasa in Sesljana

NOGOMET

ELITNA LIGA

Primorje - Fontanafredda 0:7

PROMOCIJSKA LIGA

Zaule - Sistiana Sesljan 1:5

Kras Repen - Staranzano 5:1 (3:0)

Strelci: 18. Volaš, 45. Fernandez, 47. Volaš, 55. Radujko, 61. Kočič (11-m), 84. Kocman.

Kras Repen: Francescutti (Zitani), Sain (Beqiraj), Cudicio, Fernandez (Formigoni), Strussiat, Simeoni, Kocman (Stocca Kralj), Zappalà, Volaš, Radujko, Savron (Paolo Bresich). Trener: Pahor.

Kras je na domačem igrišču visoko premagal solidnega nasprotnika iz Štarancana. Pahorjevi nogometaši so igrali lepo in že po prvem polčasu je bilo 3:0. Dalibor Volaš se je razigral in zdel dva gola. Tudi v drugem polčasu so rdeče-beli držali vajeti igre v svojih rokah. Za četrti gol je v uvodnem delu drugega polčasa poskrbel Radujko. Gostje so častni zadetek zadeli z enajstmetrovke s Kočičem. V zadnjem delu je v polno zadel še Ivan Kocman.

Juventina - Valnatisone 1:3 (0:2)

Strelca: 63. Hoti; 11., 45. 11-m in 68. Sokanović

Juventina: Furios, F. Marini, Del Negro (Lupoli), Racca, N. Marini, Innocenti (Semolič), Tribušon (Stabile), Goz, Pinatti, Kerpan, Hoti. Trener: Sepulcri.

Tolminski napadalec Sokanović je bil tudi tokrat Juventinin rabelj. V Štandrežu je zadel vse tri gole za špetrski Valnatisone. Isti igralec je tudi na prvi tekmi zadel dva gola. Gostujoča ekipa je že po prvem delu vodila z 2:0. Nato je Juventina uspela zmanjšati zaostanek s Hotijem, ki je uspešno zadel najstrožjo kazen. A že pet minut kasneje so gostje zadeli še tretji gol. Za Juventino je bil že drugi zaporedni domači poraz.

1. AMATERSKA LIGA

Zarja - Gonars prekinjena v 33. min.

Mladost - San Canzian Begliano 0:3

2. AMATERSKA LIGA

Breg - Moraro 3:1 (0:1)

Sovodnje - Triestina Victory 0:2 (0:0)

Sovodnje: J. Devetak, Komjanc (Ribolica), Galliussi, Noto (Peressini), Diew, Petejan, Simčič, Rijavec (Lutman), Formisano, Čavdek, Visintin (Dornik). Trener: Feri.

Nogometaši Sovodenj so bili boljši od vodilne Triestine Victory, ki pa je domov odnesla vse tri razpoložljive točke. Gostje so povedli v 55. minuti s pomočjo avtogola. Drugi gol pa je padel v končnici tekme v protinapadu.

CGS - Vesna 1:0

Isontina - Primorec 3:0

KOŠARKA

DRŽAVNA C-LIGA GOLD - 18.00 na Opčinah: Jadran Motomarine - Caorle

ŽENSKA C-LIGA - 16.00 v Trstu, Ul. Ginnastica: Nuova Trieste Basket - Polet