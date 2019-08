Vlatko Čančar 11. Slovenec v ligi NBA

Dvaindvajsetletni košarkar (letnik 1997) je v lanski sezoni nastopal za špansko ekipo San Pablo Burgos in v prvi španski ligi prispeval po 10 točk, 3,7 skoka in 1,2 podaje v povprečno 22,9 minute na tekmo. Čančar - na Facebooku so ga sprejeli z objavo, v kateri niso zmanjkale strešice - je bil na naboru lige NBA leta 2017 izbran na 49. mestu, ko ga je izbral ravno Denver Nuggets.