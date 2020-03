Vrstni red po prvem delu ali tekme do 30. junija?

Potem ko je državna zveza FIP naznanila konec prvenstev, ki delujejo pod okriljem deželnih košarkarskih zvez, se postavlja vprašanje, kaj bo z najvišjo A-ligo in s tem tudi s tržaškim prvoligašem Pallacanestro Trieste.

»Nismo se še dogovorili, kako bomo sezono zaključili. V primeru, da bi se odločili za predčasni konec, bi morala obveljati lestvica po prvem delu prvenstva, saj so ob prekinitvi ekipe odigrale različno število tekem (tržaški prvoligaš Pallacanestro Trieste je bil predzadnji, op.a.). Vsekakor bi radi izpeljali prvenstvo do konca na tak ali drugačen način,« je v četrtek v videokonferenci dejal predsednik zveze Lega Basket Serie A Umberto Gandini. »Prvenstvo A-lige bi se moralo zaključiti najkasneje 30. junija, to pa iz enostavnega razloga, ker se na ta datum iztečejo pogodbe košarkarjev. Upoštevati moramo tudi, da je julija v športnih dvoranah prevroče za igranje košarke, zato si želimo prvenstvo zaključiti prej. S tekmami bi morali torej začeti najkasneje 16. maja,« je še dodal.