Vse oči uprte v Tek z burjo 2021

Tek z burjo bo tudi v letu 2021 prva velika športna prireditev v novem letu v Trstu in v Furlaniji - Julijski krajini nasploh. Obenem pa bo tudi ena prvih velikih tekaških prireditev v Evropi, odkar se na stari celini soočamo z drugim valom okužb s koronavirusom. Prav zato bodo številni organizatorji množičnih tekaških in športnih preizkušenj ter tudi nešportnih dogodkov z velikim zanimanjem spremljali dogajanje na tržaškem Krasu.

Tek z burjo (potrjeni so teki na 16 km, na 21 km, na 57 km, »ekomaraton« na 42 km in ultratek S1 na 80 km, medtem ko netekmovalnega pohoda ne bo) bo 9. in 10. januarja, potem ko so se organizatorji prejšnji teden odločili, da bodo zelo priljubljeno in mednarodno uveljavljeno tekmovanje premaknili za teden dni. Kot nam je potrdil direktor tekmovanja in predsednik društva SentieroUno Tommaso De Mottoni se je letos na tekmovanje prijavilo več kot 1800 tekačev, med katerimi se jih je približno 650 odločilo, da vpis prenese na leto 2022. Trenutno je torej približno 1200 prijavljenih, vpisovanje pa se bo po novem zaključilo 4. januarja. Tekmovalci iz tujine se bodo lahko s posebnim dovoljenjem ministrstva za zdravje oziroma urada Usmaf udeležili teka. Seveda bodo morali upoštevati stroga pravila, bris pa za udeležbo na tekmovanju ne bo potreben.