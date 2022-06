Vse več možnosti, da bosta Dragić in Dončić igrala v Trstu

Slovenske košarkarje 30. junija in 3. julija čakata zadnji tekmi prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2023. Slovenci se bodo v tretjem kvalifikacijskem ciklu doma pomerili s Hrvati ter nato gostovali na Švedskem. Selektor Aleksander Sekulić bo imel v ekipi tudi tri člane ekip NBA Gorana Dragića, Luko Dončića in Vlatka Čančarja, tako da naraščajo možnosti, da bi lahko tudi največji zvezdniki nastopili na prijateljski tekmi proti Italiji, ki bo v Trstu 25. junija ob 20.30. Reprezentanca se bo zbrala 15. junija, manjkal bo le Klemen Prepelič, ki okreva po operaciji zlomljene podlahtnice, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije (KZS).

Goran Dragić se bo soigralcem priključil prvič po osvojenem zlatu na evropskem prvenstvu leta 2017, kjer je bil kapetan, ter bo imel 30. junija ob 20.15 v Stožicah poslovilno reprezentančno tekmo.

V zadnjem, 6. krogu prvega dela kvalifikacij bo Slovenija v Stockholmu igrala s Švedsko.

Pred dnevi se je trener Aleksander Sekulić na Češkem veselil naslova državnega prvaka, za naslednja reprezentančna dvoboja pa računa na petnajsterico košarkarjev. Na seznamu so Jaka Blažič, Vlatko Čančar, Jakob Lovrenc Čebašek, Žiga Dimec, Luka Dončić, Goran Dragić, Zoran Dragić, Gregor Glas, Gregor Horvat, Jurij Macura, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Luka Rupnik, Žan Maks Šiško in Mike Tobey.

Po štirih odigranih tekmah v kvalifikacijski skupini C je Finska zbrala tri zmage in en poraz, Slovenija in Švedska imata po dve zmagi in dva poraza, Hrvaška pa zmago in tri poraze. Vse štiri ekipe bodo tako bile hud boj za prva tri mesta na lestvici, ki vodijo v drugi del kvalifikacij. Le ta bo na sporedu 25. in 28. avgusta 2022, 10. in 13. novembra 2022 ter 24.in 27. februarja 2023.

Svetovno prvenstvo bodo med 25. avgustom in 10. septembrom leta 2023 gostile Indonezija (Džakarta), Japonska (Okinava) in Filipini (Manila).