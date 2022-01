Vse več okužb med olimpijci

Kitajski organizatorji poročajo, da so v petek odkrili 36 okužb z novim koronavirusom, povezanih z olimpijskimi igrami v Pekingu prihodnji mesec. Velika večina je tistih, ki jih pokažejo testiranja takoj po prihodu na Kitajsko, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V petek je bilo tako 1418 prihodov ljudi, ki bodo nastopili na OI ali pa so akreditirani za drugačne vloge med igrami. Od tega je bilo po testiranjih 29 oseb pozitivnih na koronavirus, med njimi 19 športnikov in drugih članov olimpijskih delegacij.

Preostalih sedem pozitivnih primerov so odkrili med rutinskimi vsakodnevnimi testiranjih v zaprtem olimpijskem območju, so še dodali organizatorji.