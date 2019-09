Vstopnice za evropski polfinale na voljo v sredo od 17. ure dalje

Zadnji del vstopnic, ki so še ostale, za četrtkovo polfinalno tekmo evropskega odbojkarskega prvenstva med Slovenijo in Poljsko bodo začeli prodajati v sredo. Na voljo bodo izključno na vseh prodajnih mestih Petrola po Sloveniji od 17. ure dalje. V prodaji bo še nekaj več kot 2500 vstopnic v zelenem in rdečem ringu dvorane, hkrati pa je moč kupiti največ štiri vstopnice.

Za vse, ki bi radi spremlajli odbojkarje tudi na zaključnem boju v Parizu, pa bo uradna potovalna agencija, ki sodeluje z odbojkarsko zvezo Slovenije, Palma, ponudila aranžmaje z letom v Pariz. Kot so sporočili prireditelji, pa bo možen tudi aranžma z avtobusnim prevozom. Navijači, ki se bodo v Pariz podali v lastni režiji, lahko že zdaj kupijo vstopnice za tekme (70 evrov za prvo kategorijo in 40 evrov za drugo).