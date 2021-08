»Z igro na SP sem kar zadovoljna«

Goriška košarkarica Anna Turel je sredi avgusta v dresu italijanske reprezentance nastopila na svetovnem prvenstvu U19, ki je potekalo v Debrecnu na Madžarskem. Svetovni naslov so zasluženo osvojile košarkarice ZDA, ki so v finalu nadigrale Avstralke. Tretja je bila domača izbrana vrsta Madžarske, Italija pa se je uvrstila na končno 11. mesto. Devetnajstletna Turelova, sicer članica videmskega Delserja v A2-ligi, je najbolje igrala na zadnji tekmi proti Egiptu, ko je vknjižila 8 točk, podelila štiri asistence in ujela dve odbiti žogi, kar ji je navrglo statistični indeks 13.

Kakšen je obračun letošnjega svetovnega prvenstva?

Mislim, da nam je šlo kar dobro, saj smo se v skupinskem delu pomerile z ZDA in Avstralijo, ki sta igrali v finalu, v osmini finala pa smo dobili Madžarsko, ki je bila tretja. Igrali smo torej proti najmočnejšim ekipam. To je vsekakor nekaj pozitivnega, čeprav smo se morale na koncu zadovoljiti z 11. mestom. Mogoče bi lahko bile kakšno mesto višje, če pa potegnemo črto, je obračun pozitiven.

Med pripravami niste bili prepričani, da vas bo selektor vključil v ekipo za SP. Naposled pa ste na Madžarskem v povprečju odigrali 15,4 minute na dvoboj ter dosegli po 3,1 točke in 1,3 asistence. Ste zadovoljni s svojo igro?

Ja, sem kar zadovoljna, predvsem zato, ker sem igrala vsako tekmo bolje. Tekom prvenstva sem pridobila na samozavesti in gotovosti. Ravno na zadnji tekmi sem odigrala najbolje in imela najboljši statistični indeks v ekipi.