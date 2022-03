Z izjemno Dončićevo predstavo nova zmaga Dallasa

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je v severnoameriški ligi NBA z novo izjemno predstavo popeljal Dallas do nove zmage, tokrat proti možnemu tekmecu v prvem krogu končnice Utah Jazz, s 111:103.

Dončić je prispeval 35 točk in kar 16 skokov, kar je njegov rekord sezone. Zbral je še sedem podaj, tri ukradene žoge in blokado, izubil pa je tudi tri žoge.

S sinočnjim strelskim izkupičkom se je pri le 23 letih uvrstil na deseto mesto večne lestvice strelcev Dallasa.

Dallas bo niz štirih domačih tekem končal v sredo proti New Yorku, nato ga čaka pet zaporednih gostovanj. Trenutno je pri 40 zmagah in 25 porazih na petem mestu zahodne konference tik za Utahom s 40 zmagami in enim porazom manj.