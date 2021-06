Za Allianz bo igral Fabio Mian

Za tržaškega prvoligaša Allianz Pallacanestro Trieste bo v prihodnji sezoni igral tudi izkušeni zunanji igralec Fabio Mian iz Morara na Goriškem, ki je svojo mladinsko košarkarsko pot opravil v deželnih ekipah, od leta 2009 pa je igral pri več italijanskih prvoligaših, nazadnje v Cremoni. Podpisal je dveletno pogodbo. Letnik 1992, visok 196 cm in težak 88 kg, igra v vlogi branilca ali krila. »Gre za izkušenega igralca, ki že dolgo igra v najvišji italijanski ligi in ki ga odlikujeta konstantnost doprinosa in solidna vodilna vloga. Z njegovim prihodom se udejanja bodoča ekipa, ki bo atletska, hitra in prilagodljiva bodisi v obrambi kot v napadu,« je izjavil predsednik Mario Ghiacci.