Za Barcolano hoteli napol prazni

Če so organizatorji Barcolane zadovoljni z obiskom gledalcev in odzivom tekmovalcev, saj se je na 52. oktobrsko regato prijavilo 1424 jadralcev, lani pa 2000, kar glede na razmere ne kaže na tako velik upad, to ne velja za hotelirje. Koronavirus je namreč pobral tuje goste, zasedenost tržaških hotelov pa je bila ta konec tedna pod pričakovanji. V petek zvečer je bila zasedenost 45-odstotna, včeraj pa so bili hoteli zasedeni 65-odstotno, kar je manj, kot je sprva kazalo. Zaradi slabe vremenske napovedi so včeraj odpovedi kar deževale.

To nam je po telefonu povedal predsednik tržaških hotelirjev Guerrino Lanci, ki je ob tem še dodal, da sobe prodajajo pod ceno. Ni skrivnost, da je Barcolana velik ekonomski in kulturni dogodek, praktično največji tržaški turistični dogodek, zaradi katerega so bile cene v tržaških hotelih vedno visoke.