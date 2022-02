Za Bor Radenska le lažji trening

D-LIGA

Allianz Trieste – Bor Radenska 50:76 (13:21, 20:43, 39:63)

Bor: Bole 3 (3:4, -, 0:1), Hollan 0 (0:2, 0:2, 0:2), P. Zettin 12 (5:6, 2:10, 1:1), G. Terčon 2 (0:1, 1:2, 0:1), Možina 22 (3:4, 8:14, 1:1), Carcangiu 0 (-, 0:1, 0:1), Pizziga 21 (9:12, 6:6, 0:1), Stopar 2 (-, 1:3, -), D. Zettin 10 (5:6, 1:3, 1:3), Strle 1 (1:2, 0:2, -), Lettieri 3 (1:1, 1:3, 0:1), Scocchi nv. Trener: Krčalić.

V 2. krogu povratnega dela D-lige je vodilni Bor Radenska po pričakovanju visoko premagal mladinsko ekipo tržaškega Allianza, ki v tem prvenstvu nastopa izključno s košarkarji letnikov 2006 in 2007. Tekma v dvorani Allianz Dome je bila od začetka do konca povsem enosmerna, ob tako očitni tehnični in telesni razliki med ekipama pa tudi nezanimiva. Krčalićevi varovanci so odigrali tako, kot znajo in po prvem polčasu imeli kar 23 točk naskoka. Prednost so v nadaljevanju brez nikakršnih težav upravljali, na koncu pa je znašala 26 točk. Najboljša Borova strelca sta bila Enrico Možina z 22 točkami in Mattia Pizziga, ki je 21 točkam (6:6 za dve točki) dodal tudi 8 skokov. Več časa kot običajno sta na igrišču preživela tudi mladinca Marco Hollan in Matej Stopar (2 točki), ki sta dobro opravila svojo nalogo. V petek bo Bor gostil Monfalcone, ki ga vodi nekdanji ostrostrelec svetoivanske ekipe in Sokola Stefano Babich.

PROMOCIJSKA LIGA

Barcolana – Sokol 68:60 (18:10, 33:30, 54:50)

Sokol: Sossi 2, Ferfoglia 3, Grgič 0, Kojanec 13, Furlan 19, Visintin 4, Zidarič 5, M. Malalan 4, Gutti 10. Trener: Kapo.

Okrnjeni Sokol je proti solidni Barcolani po izenačeni tekmi ostal praznih rok. Nabrežinski košarkarji so sicer tekmo začeli z napačnim pristopom, saj so si domačini po prvih desetih minutah igre priigrali že 8 točk prednosti. V nadaljevanju pa so gostje zaigrali bolj zbrano in bili povsem enakovredni tekmecem. V zadnji četrtini so se Furlan (z 19 točkami najboljši Sokolov strelec) in soigralci približali na 2 točki razlike, preobrat pa jim ni uspel. V Sokolovem dresu je ponovno zaigral Cristian Visintin, ki je letošnjo sezono začel pri goriškem Domu v D-ligi.