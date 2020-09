Nekdanji slovenski nogometni reprezentant Andraž Struna bo kariero nadaljeval pri Triestini, ki nastopa v C-ligi. Enaintridesetletni bočni branilec je podpisal dvoletno pogodbo. Struna ima za sabo kar pestro klubsko kariero, ki jo je začel pri Portorožu Piranu, nadaljeval pa pri Kopru, Jadranu, Cracovii, PAS Giannini, Heart of Midlothianu, New York Cityju, Anorthosisu Famagusti in Voluntariju.

Od leta 2012 je za člansko slovensko reprezentanco zbral 27 nastopov in dosegel en zadetek.