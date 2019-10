Začela se je nova sezona lige NBA

Sezona v severnoameriški košarkarski ligi NBA se je začela z zmago prvakov. Košarkarji Toronto Raptors so premagali New Orleans Pelicans s 130:122. Junak uspeha po podaljšku s 130:122 je bil Fred VanVleet, ki je z 32 točkami dosegel svoj strelski rekord kariere. Za poražence je italijanski reprezentant Nicolò Melli ob krstnem nastopu v ligi NBA prispeval 14 točk, pet skokov in dve podaji v 19 minutah. Na drugi nočni tekmi je Los Angeles Clippers osvojil derbi mesta angelov proti Los Angeles Lakers s 112:102.

V noči na jutrišnji dan bodo igrali vsi trije Slovenci v NBA. Goran Dragić bo sezono odprl z Miami Heat proti Memphis Grizzlies. Dallas Mavericks Luke Dončića bo igral proti Washington Wizards, Vlatko Čančar pa bo z Denver Nuggets nastopil proti Portland Trailblazers. Dončićev Dallas bo zaigral proti Washingtonu, Čančarjev Denver pa proti Portlandu. Prvo tekmo sezone bo odigral tudi Marco Belinelli, ki bo s San Antonio Spurs meril moči z New York Knicks, medtem ko čaka Danila Gallinarija dvoboj v dresu ekipe OKC Thunder proti Utah Jazz.