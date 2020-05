Začetek košarkarske A-lige oktobra

Na včerajšnjem zasedanju odbora italijanske košarkarske zveze Fip so začeli konkretno postavljati temelje za sezono 2020/21 in nasploh za ponoven zagon celotnega košarkarskega gibanja na Apeninskem polotoku po prekinitvi vseh aktivnosti zaradi pandemije koronavirusa. Video konferenco je vodil predsednik Fip Gianni Petrucci, poleg predsednikov zvez LBA, LNP in LBF pa so v pogovoru sodelovali nekateri strokovnjaki, ki bodo z varnostnega oz. zdravstvenega vidika pomagali pri novemu začetku.

Na ravni profesionalnih lig je zveza Fip potrdila, da v A-ligi in A2-ligi ne bo izpadov in napredovanj ter seveda ne bodo podelili »scudetta«. Obenem pa imajo moški klubi od A do B-lige čas do 15. junija, da zaprosijo za »premestitev« v nižjo ligo (ženske ekipe v državnih ligah do 30. junija). Rok za vpis v vsa državna prvenstva, tako profesionalna kot amaterska, je 31. julij 2020. Petrucci se namreč zavzema, da bi se nova sezona začela najkasneje oktobra letos.