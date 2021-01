Začetek prvenstev najkasneje 7. marca

Košarkarska zveza Fip je z novim seznamom kategorij državnega interesa, ki ga je v ponedeljek posredovala olimpijskemu komiteju Coni, dejansko prižgala zeleno luč za treninge košarkarjev in košarkaric vseh članskih in mladinskih kategorij z izjemo minibasketa. Zveza je obenem sporočila termine za začetek in konec vseh deželnih prvenstev, čeprav posodobljenih higienskih priporočil za začetek tekmovalne sezone še ni na spregled (kot vse kaže brisi vendarle ne bodo obvezni). Prvenstva se bodo lahko začela najkasneje 7. marca, zadnji termin za konec pa je 20. junij. Glede na okoliščine bo lahko zveza Fip konec sezone zamaknila. V C-ligi gold, C-ligi silver, moški D-ligi in ženski B-ligi bo morala vsaka ekipa v rednem delu sezone odigrati najmanj 14 tekem, v preostalih ligah (moška promocijska liga in moška 1. divizija ter ženska C-liga in ženska promocijska liga) pa 12. Le v primeru zadostnega števila tekem bodo prvenstva regularna. Minimalnega števila tekem in ostalih podrobnosti za mladinska prvenstva zveza Fip ni sporočila.