Zagrizenost tržaških košarkarjev ni bila dovolj

Pall. Varese - Allianz Pallacanestro Trieste 91:85 (20:20, 42:38, 75:59)

Allianz Pallacanestro Trieste: Cavaliero, Mitchell 14, Cooke 3, Justice 16, Washington 16, Fernandez 11, Janelidze ne, Strautins nv, Cervi 10, Coronica 2, Peric 8, Hickman 5. Trener: Dalmasson

Allianz Pallacanestro Trieste se z gostovanja v Vareseju vrača praznih rok. Tokrat so za tržaško ekipo igrali tudi vsi trije novi nakupi, Cervi, Hickman in Washington.

V prvi in drugi četrtini so bili Tržačani še v stiku z gostitelji, v drugem delu pa je Varese zbežal. Na začetku četrte četrtine je bilo že plus 20 (81:61), a so tržaški košakarji s zagrizenostjo vendarle nekoliko omilili razliko.