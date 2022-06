Predsedniki slovenskih odbojarskih društev na Tržaškem, ki se združujejo v projektu Zalet, so sporočili, da so izbrali novega trenerja za ekipo, ki bo tudi v prihodnji sezoni nastopala v C ligi.

Potem ko se je letošnja trenerka Daniela Ciocchi funkciji odrekla zaradi službenih obveznosti, bo njeno mesto prevzel Nicholas Privileggi, ki je letos deloval kot njen pomočnik.