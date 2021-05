Zalet praznih rok

ODBOJKA

ŽENSKA C-LIGA

Zalet - Villadies 0:3 (26:28, 21:25, 20:25)

Zalet: Zonch 8, Maurel 5, Stergonšek 3, Furlan 3, Hussu 6, Vattovaz 3, Radina 0, Gruden 2, Močnik 2, Grilanc 0, Marocchini 0, Vidoni, Misciali (L), Lovriha (L). Trener: Maver.

Zaletovke so v zaostalem srečanju ženske C-lige izgubile proti bolj borbenim in motiviranim nasprotnicam. »Tokrat nisem zadovoljen s pristopom svojih igralk. Pokazali smo premalo volje do zmage. Slabo smo sprejemali in posledično tudi napadali,« je po tekmi komentiral trener Martin Maver. Zalet bo igral spet v soboto: v Repen prihaja RojalKennedy. Sobotni bo prezdanji napor letošnje koronske sezone.