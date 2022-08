Zalet začenja novo poglavje

Sezona 2022/23 se je za Zaletove odbojkarice tudi uradno začela. Za dekleta najvišje postavljene slovenske ženske odbojkarske ekipe gre pravzaprav za nadaljevanje lanske sezone, saj so imela med letošnjim poletjem zelo malo premora. To nam je potrdil tudi novopečeni Zaletov trener Nicholas Privileggi, ki je po koncu lanske sezone zamenjal Danielo Ciocchi pri vodenju ekipe. »Pravzaprav ne morem govoriti o nekem začetku, saj se od lanske sezone sploh nismo ustavili. Z dekleti smo trenirali do konca julija, sledilo je le nekaj tednov popolnega premora, prejšnji teden pa se je ekipa že udeležila priprav v Mežici,« je dejal Privileggi, ki ekipo že zelo dobro pozna, saj je bil v lanski sezoni pomočnik Ciocchijeve.

V repenski telovadnici se je v ponedeljek na prvem treningu zbralo 18 odbojkaric, ki bodo v letošnji sezoni igrale v C-ligi in v prvenstvu 1. divizije. Skupina bo na začetku trenirala enotno, nato bo Privileggi izbral postavo, ki bo zastopala Zalet v najvišji deželni ligi. Na uvodnem srečanju sta bila prisotna tudi Sokolov predsednik Pavel Vidoni in Kontovelov predsednik Peter Lisjak, medtem ko je bil zaradi službenih obveznosti odsoten predsednik Sloge Marko Kralj. Dekleta je pozdravil tudi Lisjakov predhodnik Marko Ban, ki je dolga leta v prvi osebi spremljal dogajanje pri Zaletu. V ekipi, ki bo igrala v C-ligi je prišlo do nekaterih sprememb, saj v postavi ni več lanske »špice« Audrey Tientchieu, ki bo kariero nadaljevala pri tržaškem Virtusu v B-ligi, in Anne Ciuch, ki miruje zaradi poškodbe kolena. Nova obraza pa sta krilni napadalki Francesca Misciali in Irina Kneipp, k Zaletu pa se vrača še Tereza Marochini. Pri Zaletu se bo nadaljevala pomladitev ekipe, tako da čaka trenerski štab kar zahtevno delo. Privileggiju bosta v letošnji sezoni pomagala Marko Strain in Dennis Riosa, ki bosta prvič sodelovala v projektu Zalet. Za telesno pripravo in delo v fitnesu bo vsaj na začetku na pomoč priskočil Martin Maver.