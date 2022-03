Zalet ZKB do zlata vrednih točk, Olympii vse tri točke, Slogi Tabor Eutonii dve

ODBOJKA

ŽENSKA C-LIGA –

Zalet ZKB – Fagagna 3:1 (25:12, 29:31, 25:21, 26:24)

Zalet: Winkler 4, Vattovaz 9, Furlan 8, Tienthieu 18, Ciuch 13, Misciali 10, Stergonšek 2, Hussu 0, Grilanc 0, Lovriha (L), Vidoni (L2), nv. Rapotec, Gruden, Radina. Trenerka: Ciocchi.

MOŠKA C-LIGA –

Altura - Soča Lokanda Devetak ZKB 3:1 (25:19, 23:25, 25:19, 25:11)

Soča: Delle Case 3, Persoglia 4, Hlede 15, Makuc 2, Venuti (L), Devetak 13, Černic 11, Margherito 1. Trener: Battisti.

Olympia – Mortegliano 3:1 (27:29, 25:15, 25:19, 25:19)

Olympia: M. Komjanc 12, Cotič 13, Š. Čavdek (L1), S. Komjanc 22, Cobello 7, Pavlovič 5, Terpin 5, Hlede 1, Černic 1, Lupoli 1, A. Čavdek (L2), n.v. Corsi. Trener: Makuc.

»Tri zlata vredne točke, ki nam omogočijo, da obdržimo visok položaj na skupni lestvici,« je po sinočnji tekmi v telovadnici Mirka Špacapana v Gorici izjavil trener Olympie Robert Makuc.V celotnem prvem setu je bil rezultat zelo izenačen. Nasprotniki so z dobrim servisom Goričanom otežkočili igro. Kljub temu je domačinom, z odličnim Simonom Komjancem na čelu, uspelo ostati v igri. Na žalost pa je Olympia v končnici s štirimi zaporednimi zgrešenimi servisi prvi niz pustila nasprotnikom. V drugem, tretjem in četrtem setu so nasprotniki nekoliko več grešili in so tako dovolili, da je Olympia, sicer z boljšo igro, osvojila kar vse tri preostale nize in si tako zagotovila odlično zmago.

»Ključ vsega je bil tokrat servis. Vedeli smo, da imajo nasprotniki res dober in oster servis, kar se je na tekmi izkazalo za resnično. Že na začetku so nas na tak način spravili v velike težave. Ko pa smo mi začeli dobro servirati, so imeli oni kar precej težav v razvoju igre,« je še dodal trener modrobelih Makuc, ki je sinočnjo tekmo označil za zelo zahtevno in borbeno.

Sloga Tabor Eutonia – Triestina Volley 3:2 (25:18, 25:19, 19:25, 21:25, 15:13)

Sloga: Buri 10, Gianeselli 2, Kante 6, Kosmina 26, Skilitsis 7, Sutter 17, Privilegi (L1), Dessanti (L2), Castellani 1, Jerič 3, Grassi 4, Smeraldi 0. Trener: Manià.

Slogi Tabor Eutonia Triestina Triestina Volley očitno ne leži. V prvem delu prvenstva so Maniajevi igralci v Trstu nepričakovano izgubili, tokrat pa so se morali pošteno potruditi, da so strli odpor žilavih nasprotnikov.

Prva dva seta sta si bila na las podobna: v prvem je povedla Triestina Volley in vodila do 9:6, ko so Slogaši predvsem z dobrim blokom najprej izenačili, nato visoko povedli z 18:12 in prednost obdržali do konca. Tudi v drugem je bolje začela Triestina Volley, ki je povedla z 12:7, Slogaši so izenačili pri 14:14, povedli in prednost do konca seta samo še večali. Žal se je v tem setu poškodoval kapetan Vasilij Kante, ki je moral z igrišča in je odtlej tekmi lahko sledil le s klopi. To je Slogino ekipo nekoliko spravilo s tira, tako da je začela dokaj živčno in dovolila gostom, da so spet visoko povedli. Svoje sta pristavila še izredno slaba sodnika, ki sta s svojimi nerazumljivimi odločitvami večkrat povsem zbegala igralce, predvsem Slogaše, ki so zaigrali dokaj brezglavo, dovolili gostom, da visoko povedejo in jih niso več uspeli dohiteti. Četrti je bil izenačen do 11:10, ko so se tržaški odbojkarji razigrali, nekaj uspešnih blokov jim je dvignilo samozavest, od rok jim je šlo čisto vse, Slogašev pa se je lotevalo malodušje, tako da so zagrešili nekaj banalnih napak in set je splaval po vodi. V petem je Sloga Tabor Eutonia le dokazala, iz kakšnega testa je, kljub dvema izgubljenima setoma je odločno reagirala, po začetnem vodstvu Triestine Volley (6:4) prevzela pobudo v svoje roke, povedla za nekaj točk in prednost obdržala do konca.

Ambrož Peterlin, drugi trener Sloge Tabor Eutonia:« Vedeli smo, da Triestina Volley sploh ni slaba ekipa, saj je na primer premagala tudi vodilni Cordenons. Nas je nekoliko zmedla poškodba Vasilija v drugem setu, vsekakor moram vsem čestitati za reakcijo, ki so jo zmogli v zadnjem nizu, saj res ni lahko reagirati, ko ti v prejšnjih dveh nič ne gre od rok.«

ŽENSKA D-LIGA –

Soča Lokanda Devetak ZKB – Rojalkennedy 1:3 (18:25, 17:25, 25:20, 19:25)

Soča: Scocco 4, Berzacola 2, Komic 8, Piva 14, Birri 10, Menis 7, Soprani 2, Colja 2, Flospergher (L1), Kovic (L2), Deiuri 0, nv. Cotič, Ferfoglia, Gruden. Trener: Milocco.

MOŠKA D-LIGA –

Volley Club – Naš prapor 1:3 (25:22, 17:25, 21:25, 16:25)

Naš prapor: Bajt 2, Persoglia 12, Bensa 6, Juren 28, Sfiligoi 8, Medeot 12, Valentincic (L), nv. Boškin, Bittesnich, Devinar, Devetak, Sanzin. Trener: Juren.