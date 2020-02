Zaradi koronavirusa odpovedana Jadranova tekma

Zaradi izbruha koronavirusa v Venetu je jutrišnja tekma med Jadranom Motomarine in Miranom odpovedana. Deželni odbor košarkarske zveze Veneta, ki je odgovoren za organizacijo C-lige gold, je ukinil celotno delovanje pod svojim okriljem, tekme in tudi vse športne dogodke. Uradno obvestilo so klubom odposlali danes popoldne, na območju Veneta pa so že danes odpovedali vse tekme tako na mladinski kot na članski ravni. »Zamrznitev« bo trajala do srede, 26. februarja, nato pa bo deželni odbor košarkarske zveze odločil o nadaljnjih ukrepih. Odpovedane tekme bodo nadoknadili v naslednjih tednih.

Tekmo med Jadranom, ki je v sredo premagal Calligaris, in zadnjeuvrščenim Miranom bi morali odigrati jutri ob 18. uri v telovadnici na Opčinah. Ker pa je C-liga gold v pristojnosti deželnega odbora Veneta, velja odpoved tudi za tekme tega prvenstva na območju Furlanije Julijske krajine.