Zaradi odpovedi Adrie Airways poljski odbojkarji ne morejo v Slovenijo

Let, s katerim bi morali poljski odbojkarji danes zjutraj poleteti iz Amsterdama v Ljubljano, je bil odpovedan, poroča spletni portal 24ur.com. Poljska odbojkarska izbrana vrsta, ki jo v četrtek ob 20.30 v ljubljanskih Stožicah čaka polfinale evropskega prvenstva proti Sloveniji, je na svoji koži občutila posledice odločitve Adrie Airways, da danes in jutri začasno prekinja vse svoje letalske operacije iz in v vse svoje baze - Ljubljane, Prištine in Tirane.

Paraliza brniškega letališča je torej preprečila poljske načrte tik pred vkrcanjem na letalo, ko so odbojkarji izvedeli, da je njihov let odpovedan. Zaradi tega se bodo Poljaki v Ljubljano odpeljali z vladnim letalom, potem ko ni bila izvedljiva organizacija prevoza čez Zagreb.

Tvit poljskega televizijskega komentatorja Jerzyja Mielewskega: